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Подробиці кривавого теракту в Афганістані: моторошні фото

14:13, сьогодні 439 Читать новость на русском

Сьогодні вранці, 31 травня, столицю Афганістану Кабул сколихнув кривавий теракт. Терорист-смертник підірвав себе в автомобілі.

Вибух пролунав у самому центрі столиці біля посольства Німеччини. За останніми даними, загинули 80 людей. Постраждалих – понад 300.

Відомо, що серед жертв охоронець німецького посольства, інші співробітники відомства отримали поранення. Відповідальність за вибух досі не взяло на себе жодне терористичне угруповання.

Я якраз їхав в офіс. Працюю у телекомунікаційній компанії. Я був у машині, коли пролунав вибух,
– розповів постраждалий Ахмед Муртаза.

У кварталі, де стався вибух, розташовані дипломатичні представництва багатьох держав, офіс НАТО, а також міністерства та відомства Афганістану.
Вибух був настільки потужним, що пошкодив або знищив більше 30 автомобілів. В радіусі одного кілометру від епіцентру події в магазинах, ресторанах та інших будівлях повибивало шибки.

За попередніми даними, бомбу заклали всередину автомобіля. Вибух пошкодив 30 транспортних засобів,
– прокоментував заступник прес-секретаря МВС Афганістану Наджиб Даніш.

Афганські ЗМІ щогодини оновлюють інформацію про кількість загиблих. Речник міністерства охорони здоров'я повідомляє про 80 жертв та 350 поранених. Відомо також, що серед постраждалих є два працівника диппредставництва Японії. У лікарні Кабула продовжують надходити поранені.

В українському МЗС повідомили, що, за попередньою інформацією, українців серед загиблих немає.

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За даними тамтешніх правоохоронців, у теракті найімовірніше було використано бензовоз або іншу подібну вантажівку. Поки невідомо, що саме було ціллю атаки в урядовому кварталі Кабула.

Цей вибух вже назвали одним з найбільших в історії столиці Афганістану.

Теги: Жертви Афганістан Вибух Фотоновини Теракт
Джерело: 24 Канал
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