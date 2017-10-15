Прогноз погоди на 16 жовтня: з понеділка в Україні "бабине літо"
Погода у понеділок, 16 жовтня, в Україні буде теплою та безхмарною. Вітри стихнуть, а стовпчики термометра підуть вверх.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, вже до кінця тижня температура на більшості території України доходитиме до +20 градусів, лише на Сході – до +16 тепла.
"З'явиться багато сонця. Звичайно, де-не-де хмари набігатимуть, але так, спонтанно", – зазначила Наталка Діденко.
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Лише вночі у південних та східних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман.
Однак варто зазначити, що випогодиться на частині території України лише до середини тижня: на заході та півдні до +24 градусів, півночі та центрі – до +20 тепла. На сході – до +16 градусів.
"З понеділка у столиці також розпочинається період теплої сухої сонячної погоди. Найкомфортнішими, ймовірно, до +20 градусів, будуть 18 та 19 жовтня", – підсумувала синоптик.
Прогноз погоди на понеділок, 16 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +9…+11
Харків – +10…+12
Київ – +15…+17