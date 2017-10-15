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Прогноз погоди на 16 жовтня: з понеділка в Україні "бабине літо"

16:55, сьогодні 168 Читать новость на русском
Проноз погоди на 16 жовтня в містах України
Проноз погоди на 16 жовтня в містах України

Погода у понеділок, 16 жовтня, в Україні буде теплою та безхмарною. Вітри стихнуть, а стовпчики термометра підуть вверх.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. За її даними, вже до кінця тижня температура на більшості території України доходитиме до +20 градусів, лише на Сході – до +16 тепла.

"З'явиться багато сонця. Звичайно, де-не-де хмари набігатимуть, але так, спонтанно", – зазначила Наталка Діденко.

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Лише вночі у південних та східних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман.

Однак варто зазначити, що випогодиться на частині території України лише до середини тижня: на заході та півдні до +24 градусів, півночі та центрі – до +20 тепла. На сході – до +16 градусів.

"З понеділка у столиці також розпочинається період теплої сухої сонячної погоди. Найкомфортнішими, ймовірно, до +20 градусів, будуть 18 та 19 жовтня", – підсумувала синоптик.

Прогноз погоди на понеділок, 16 жовтня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +13…+15

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +9…+11

Харків – +10…+12

Київ – +15…+17

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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