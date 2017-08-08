Прогноз погоди на 9 серпня: нарешті літо потішить адекватною температурою

Погода 9 серпня в Україні буде по-літньому комфортною, у більшості регіонів очікується переважно +23+29 градусів тепла. Опадів не очікується.

Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Спека ще покусає мешканців та подорожуючих на півдні та сході, +30+36 градусів. Але є приємний нюанс для Одеси та Харкова, там завтра хоча б не +35, а +30 градусів", – йдеться у повідомленні.

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На Закарпатті також буде до більш-менш комфортних +30 градусів тепла. За словами синоптика, 9 серпня, у Києві буде "погодний рай" – до +26 градусів тепла.

Дощів не буде в Україні, скрізь сухо та малохмарно, сонячно чи зоряно – коли хто працює чи гуляє,

– додала Наталія Діденко.

Прогноз погоди на середу, 9 серпня, у містах України:

Ужгород – +30+32

Львів – +28+30

Івано-Франківськ – +26+28

Тернопіль – +28+30

Чернівці – +28+30

Хмельницький – +26+28

Луцьк – +27+29

Рівне – +28+30

Житомир – +26+28

Вінниця – +28+30

Одеса – +31+33

Миколаїв – +32+34

Херсон – +32+34

Сімферополь – +34+36

Кропивницький – +30+32

Черкаси – +28+30

Чернігів – +28+30

Суми – +26+28

Полтава – +28+30

Дніпро – +31+33

Запоріжжя – +34+36

Донецьк – +32+34

Луганськ – +29+31

Харків – +28+30

Київ – +26+28