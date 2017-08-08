Прогноз погоди на 9 серпня: нарешті літо потішить адекватною температурою

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Погода 9 серпня в Україні буде по-літньому комфортною, у більшості регіонів очікується переважно +23+29 градусів тепла. Опадів не очікується.
Про це пише синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Спека ще покусає мешканців та подорожуючих на півдні та сході, +30+36 градусів. Але є приємний нюанс для Одеси та Харкова, там завтра хоча б не +35, а +30 градусів", – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Штормовий вітер перекинув вантажівку на українському курорті, є жертва
На Закарпатті також буде до більш-менш комфортних +30 градусів тепла. За словами синоптика, 9 серпня, у Києві буде "погодний рай" – до +26 градусів тепла.
Дощів не буде в Україні, скрізь сухо та малохмарно, сонячно чи зоряно – коли хто працює чи гуляє,
– додала Наталія Діденко.
Прогноз погоди на середу, 9 серпня, у містах України:
Ужгород – +30+32
Львів – +28+30
Івано-Франківськ – +26+28
Тернопіль – +28+30
Чернівці – +28+30
Хмельницький – +26+28
Луцьк – +27+29
Рівне – +28+30
Житомир – +26+28
Вінниця – +28+30
Одеса – +31+33
Миколаїв – +32+34
Херсон – +32+34
Сімферополь – +34+36
Кропивницький – +30+32
Черкаси – +28+30
Чернігів – +28+30
Суми – +26+28
Полтава – +28+30
Дніпро – +31+33
Запоріжжя – +34+36
Донецьк – +32+34
Луганськ – +29+31
Харків – +28+30
Київ – +26+28