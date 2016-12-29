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Політик розповіла, за рахунок чого Росія планує "взяти" Україну

20:01, сьогодні 1643 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

За словами голови Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірини Фріз, багато дій Росії свідчать про плани Кремля отримати Україну під свій контроль у 2017 році.

Таку думку вона висловила у своїй статті на "Уніан".

"Про це свідчать акценти кремлівської інформаційної політики, активність "п’ятої колони" Москви в Україні, особливості спецоперацій, які Росія намагається провести на території нашої держави. Поки що не можна чітко стверджувати, за яким саме сценарієм Кремль буде намагатися "взяти" Україну. Це може бути спроба "молдовського варіанту", може бути щось значно більш агресивне. Але вже сьогодні можна виокремити основні фактори, які буде використовувати Кремль", – вважає Фріз.

На думку нардепа, одним з факторів, від якого будуть відштовхуватися російські стратеги – це втома суспільства від війни.

"Як правило, результатом подібної суспільної трансформації є поява антивоєнних рухів, які в демократичному суспільстві можуть стати активним політичним фактором. Ці рухи є соціальним явищем, але вони можуть використовуватися зацікавленою стороною для зміни державної політики чи просто для дестабілізації ситуації", – пише автор.

За її словами, далі фактор втоми від війни накладається на фактори втоми від економічної і соціальної ситуації останніх років, яка є наслідком конфлікту з Росією.

На це Кремль також розраховує, плануючи дестабілізацію в країні. А також є й інші не менш важливі фактори – фактор керованого популізму та фактор "зради".

Популізм – це соціальна хвороба нашого часу і сьогодні вона з’явилася як і в багатих, так і бідних суспільствах. Ставка Росії на популістські рухи по всьому світі доведена і є вже аксіомою. Це виглядає дуже загрозливо: авторитарна держава використовує демократичні механізми в інших країнах для досягнення своїх цілей,
– наголосила Фріз.

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"Фактор "зради". Наступний рік готує нам цілий букет "зрад", які буде активно роздувати і розповсюджувати Росія. Я наведу основні: "Європа нас зрадила – євроінтеграції не було й не буде", "Америка нас зрадила – нас віддають Росії", "влада нас зрадила – реформ не було й буде". Ціль – збільшення протестних і антизахідних настроїв", – додала голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Новини Росії
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