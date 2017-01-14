Політолог назвав два реалістичні сценарії для Донбасу

Політолог Олександр Сушко назвав два реальні варіанти перспективи вирішення конфлікту по Донбасу на кілька ближчих років.

Про це він написав у статті для ДТ.

Гірший варіант: відносно стійке припинення вогню, обмежене розведення збройних сил без відновлення повноцінних соціально-економічних комунікацій через лінію розмежування, фактична ізоляція окупованої зони,

– розповів політолог.

За його словами, цей сценарій схожий на карабаський. Інший сценарій схожий на придністровський.

Кращий варіант: стійке припинення вогню, вирішення гуманітарних проблем (повний обмін полоненими і заручниками), розведення озброєнь і часткова демілітаризація, відновлення вільного, але контрольованого руху людей, транспорту і товарів через лінію розмежування, певні кроки з відновлення довіри, легалізація економічних та соціальних зв'язків без повномасштабного політичного врегулювання,

– додав Сушко.

Політолог додав, що реалізація обидвох сценаріїв можлива за умови позитивних змін.

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