Поліція зафіксувала найнижчий показник замахів та убивств за останні десять років

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Проте, згідно з даними оприлюдненої МВС інфографіки, нерозкритими залишаються 8970 вбивств.
Про це заявив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, повідомляє департамент комунікації МВС.
З початку року в Україні поліція зафіксувала 1185 умисних вбивств і замахів, що є найнижчим показником за останні десять років. Рівень розкриття таких злочинів, з урахуванням минулих років, у цьому році по країні становить 88%.
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Нерозкритими ж залишаються 8970 вбивств. При цьому рівень скоєння вбивств перевищує середній у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Харківській і Херсонській областях. Водночас найнижчий рівень – у Житомирській, Рівненській, Сумській, Черкаській і Чернігівській областях.