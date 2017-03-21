Польща виділила Україні 100 мільйонів євро на дороги

Уряд Польщі виділив Україні 100 мільйонів євро на покращення транспортної інфраструктури.

З цієї суми 68 мільйонів направлять на ремонт доріг, передає Укравтодор.

Це мабуть досить символічно, що саме з Польщею ми плануємо втілити цей важливий проект щодо розвитку прикордонних доріг. Для України кожен капітально відремонтований кілометр є вкрай важливим. Впевнений, що з нас вийде добра команда і для обох країн ця інвестиція відкриє нові транзитні та туристичні можливості та закріпить наші торгово-економічні стосунки,

– зазначив Голова Укравтодору Славомір Новак.

Влада України вже представила свої пропозиції щодо ремонту. Відтак, уряд Польщі повинен їх оцінити і визначитися з напрямками фінансування. Польща таким чином сподівається покращити прикордонний рух та прискорити розвиток своїх східних регіонів.

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Нагадаємо, кредит Україні надають на підставі міжурядової угоди про взаємодопомогу.