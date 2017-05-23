Помер легендарний британський актор, відомий за роллю Джеймса Бонда

Відомий актор Роджер Мур помер в Швейцарії.

Про це повідомили представники актора, передає "Медуза".

Британському актору було 89 років і він останнім часом лікувався від раку. У повідомленні йдеться про те, що боротьба з хворобою була короткою, але дуже відважною.

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Мур відомий завдяки своїй ролі Джейсма Бонда в однойменному фільмі. Він знявся у 6 фільмах "бондіани"