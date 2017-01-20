Порошенко не та людина, хто буде продавати щось собі на шкоду, – політолог

Закриття фабрики "Рошен" у Липецьку – один із способів тиску президента Росії Путіна на президента України Порошенка. Тепер варто очікувати з Москви кампанії дискредитації на Порошенка і відкриття компрометуючих матеріалів, які Кремль закидатиме в публічний простір України.

Про це в коментарі сайту "24" заявив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Зокрема, він зазначив, що це тиск Кремля з метою, щоб Порошенко виконав мінські домовленості.

Президент Петро Порошенко легковажно пообіцяв два роки тому президенту Росії Путіну, що він реалізує в Україні мінські домовленості, за якими легалізується "донбаський сепаратизм" і Крим відійде Росії, – сказав Небоженко.

Але громадськість та армія, додає експерт, вороже сприйняла таке рішення і цього практично не відбулося. Путін, як господар Росії, вважає, що в Україні все повинен вирішувати президент країни, а не громадянське суспільство, тому він елементарно давить на Порошенка, стараючись його змусити якомога швидше підписати та реалізувати мінські домовленості.

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Звідси і політична позиція Савченко і неочікуваний інтерес олігарха Пінчука до політики в Україні. Все це говорить про те, що Москва поспішає та шукає будь-які канали, щоб змусити Україну повернути собі Донбас без закриття кордонів та залишити собі Крим, – наголошує політолог.

Разом з тим, зазначає Небоженко, Порошенко, не схожий на людину, яка буде щось продавати собі на шкоду. Це людина, яка лише примножує, збагачується при будь-якій ситуації. Путін це чудово знає і тому наніс йому "удар" сподіваючись на те, що "в будь-який момент я відкрию фабрику, як тільки ти проштовхнеш в українському суспільстві мінські домовленості". Скоріш за все, такого роду погрозу отримав Порошенко, поки був у Давосі, резюмував експерт.

Нагадаємо, вранці 20 січня стало відомо, що Липецька фабрика "Рошен" припиняє свою діяльність. У прес-службі компанії також зазначають, що, починаючи з 2013 року, виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося втричі.