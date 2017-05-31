Порошенко пояснив, що дає Україні рішення Стокгольмського суду щодо "Нафтогазу"

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського суду дає право "Нафтогазу" вимагати зниження ціни на газ по контракту з "Газпромом" на ринкових умовах.

Про це Петро Порошенко написав у своєму Facebook.

Положення "бери або плати" скасоване. У задоволенні вимог російського "Газпрому" сплачувати за газ на підставі "бери або плати" відмовлено. Це принцип, нав’язаний Україні Росією і безвідповідально прийнятий українськими переговірниками в 2009 році. Завдяки йому мільйони українців були пограбовані на мільярди доларів,

– зазначив Президент.

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Він пояснив, що таке рішення Стокгольмського трибуналу надає право "Нафтогазу" вимагати зниження ціни на газ по контракту з "Газпромом" відповідно до умов ринку.

"Таким чином, вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком. Це – важливий крок на шляху до енергетичної безпеки. Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю політичного тиску та шантажу", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 31 травня НАК "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти російського монополіста "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги російської компанії за умовою "бери або плати" повністю скасовані.