Порошенко пригрозив усім, хто захоче організувати заворушення у країні

Президент України Петро Порошенко заявив, що буде протидіяти всім силам і особам, які спробують організовувати у країні заворушення, а також – підігрівати анархічні настрої.

Про це він сказав під час промови з нагоди початку святкування 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років у Національному музеї історії України.

"Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів, закону і здорового глузду, що я буду протидіяти всім тим, хто буде намагатися на догоду Росії насаджувати в Україні безлад і анархію, буду протидіяти і переконанням, і силою правоохоронних органів", – наголосив глава держави.

Я протидіятиму всім тим, хто намагатиметься насаджувати в Україні на догоду Росії безлад та анархію — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 березня 2017 р.

За словами Петра Порошенка, багато хто в Україні плутає демократію з "махновщиною". Він додав, що слід вести війну не в тилу своїх військ, а на території ворога.

Ми втратимо державність, якщо всі і кожен не усвідомлять, що монополію на застосування сили має тільки держава, що всі акції протесту повинні носити виключно мирний характер, що пристрасть до зброї потрібно демонструвати тільки на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу своїх військ,

– підкреслив Президент.

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Він додав, що опозиція в Україні нав’язує офіційному Києву формат війни на взаємне знищення. А Кремль завжди користувався перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб поглинути їх.

"Я ще раз закликаю всі партії зважати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких ми будуємо європейську Україну. Хочете боротися проти президента – дуже прошу, на те ви і опозиція. Але Україну не розхитуйте, і не підпалюйте", – підкреслив він.