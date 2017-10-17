Порошенко вніс у Раду закон про обмеження депутатської недоторканності
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Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині недоторканності депутатів парламенту.
Відповідний законопроект №7203 "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" зареєстрований в парламенті 17 жовтня. Проект закону відзначений як невідкладний.
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Глава держави пропонує скасувати норму, згідно з якою депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди парламенту. Цей закон має вступити в силу з 1 січня 2020 року.
Джерело: 24 Канал
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