Порошенко вніс у Раду закон про обмеження депутатської недоторканності

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині недоторканності депутатів парламенту.

Відповідний законопроект №7203 "Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)" зареєстрований в парламенті 17 жовтня. Проект закону відзначений як невідкладний.

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Глава держави пропонує скасувати норму, згідно з якою депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди парламенту. Цей закон має вступити в силу з 1 січня 2020 року.