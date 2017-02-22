Порошенко вночі заходить у Facebook і змушує себе страждати, – Бутусов

В українських високопоставлених політиків, і зокрема у Президента Петра Порошенка, є хибне уявлення про суспільну думку.

Про це в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" розповів журналіст Юрій Бутусов.

Пояснюючи те, чому влада так оберігається від народу, він зазначив, що керівники країни не знають реальної думки виборців. Журналіст додав, що політики не спілкуються зі своїми виборцями і не ведуть партійної роботи.

Те що вони роблять – це нерозуміння суспільної ситуації. Влада сама себе лякає постійними заколотами,

– зазначив Бутусов.

За словами журналіста, це відбувається тому, що керівники країни будуть ситуацію не на думці суспільства, а на думці Facebook.

Що таке для них (партій влади, – 24 Канал) суспільна думка? Для них суспільна думка це навіть не свої партійці, симпатики. Для них спільна думка це коли Петро Олексійович у ночі заходить у Facebook і заставляє сам себе страждати. Читає коментарі про владу, про себе, годинами. Розбирає пости, статуси. Така ж сама була хвороба у Авакова. На жаль, у багатьох наших політиків є хвороба Facebook. Вони уявляють собі, що Facebook це суспільна думка мільйонної країни, а це не так,

– пояснив журналіст.

Бутусов додав, що масла у вогонь підливають і силовики, які приносять страшилки про заколоти Порошенку.

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