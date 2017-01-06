Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом: з’явилося відео

Президент України Петро Порошенко разом із своєю родиною привітав українців Різдвом Христовим.

"Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом – Різдвом Христовим!" – написав він у Facebook.

Порошенко також закликав помолитися за українських захисників.

За святковим столом образів пропоную найперше помолитися за Воїнів, які в ці дні захищають нас від ворога-антихриста. І хай новонароджений Спаситель Ісус Христос дасть їм сил берегти їхні земні життя. І всю нашу країну бережи, Господи, від усякого зла. Христос народився! Славімо Його!

– написав він.

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