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Портников розповів, через кого насправді може початись Третя світова війна

19:13, сьогодні 472 Читать новость на русском
Світова війна
Світова війна / Фото з відкритих джерел

Третя світова війна може початись не через Росію і країни Заходу, а через протистояння США та Китаю.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, пише "Еспресо.tv".

Він додав, що зіткнення двох потужних держав стало цілком можливим через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

"З обранням Дональда Трампа новим президентом Сполучених Штатів у міжнародній політиці закручується інтрига, якої ще не було за післявоєнні десятиліття. Протистояння США і Китаю може призвести як до широкомасштабної економічної війни, так і до справжнього "гарячого конфлікту" із непередбачуваними наслідками", – пише автор у своїй статті.

На думку Портникова, новому президенту США цікаві відносини з главою Кремля, адже саме Володимир Путін може стати учасником протистояння Америки з Китаєм.

Конфронтація з Китаєм – це і є головний запит виборців Трампа, тих представників великого бізнесу, хто вважає, що Китай став серйозною економічною загрозою США,
– підкреслив журналіст.

Віталій Портников нагадав про дзвінок Дональда Трампа з президентом Тайваню Цай Інвень, зазначивши, що новий глава США знає, що робить.

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"Він свідомо йде на загострення відносин з Китаєм, свідомо хоче перетнути "червоні лінії". Якщо йому вдасться спровокувати Пекін, він зможе приймати рішення, мотивуючи їх необхідністю протистояти тиску з Китаю", – додав журналіст.

Теги: Дональд Трамп війна США Китай Новини Росії Володимир Путін журналісти Політика
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