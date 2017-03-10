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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Потрібно завдати удар по самому Путіну, – політолог

07:03, сьогодні 67 Читать новость на русском
В Гаазі розпочався суд за позовом України проти Росії
В Гаазі розпочався суд за позовом України проти Росії / 24 канал

Міжнародний суд у Гаазі за позовом України проти Росії надзвичайно важливий з історичної точки зору. Україна думає, що весь світ знає про агресію Росії проти нас, а потім виявляється, що про це ніхто не чув. Такий позов Україна повинна була давно, але краще пізно, ніж ніколи.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

При цьому, як зауважує політолог, примітно, що Росія не зовсім розуміє всю серйозність ситуації. З грошима РФ і інтелектуальними здобутками російські юристи, на його думку, могли б бути більш сильнішими.

Багато російських юристів розлінилися в силу закритості судової системи РФ, де все вирішує тільки телефонне право і політичний вплив. Тому їм важко працювати на міжнародній арені. Адже в суді ООН політично росіяни не зможуть вирішити питання. Те, що вони почали гратися у фейки, з ними потім зіграє злий жарт,
– переконаний Давидюк.

Водночас наголошує він, для України теж існує ризик – Києву не варто розслаблятися, аби не програти справу, як свого часу це сталося з Грузією зі схожим позовом. Тому треба ретельно збирати доказову базу.

Крім того, на переконання Миколи Давидюка, Україні треба думати вже зараз, що потім робити з рішенням Міжнародного суду та визначитись, яким чином вимагати репарації від Росії.

"Знищена інфраструктура, бізнес, убиті люди. Тому Києву треба проектувати, як з Росії вибивати гроші. Це не суд заради суду. В РФ багато закордонної нерухомості. Посольства, які вони "віджали" в СРСР. Ці рішення треба переводити в тверду валюту. Росія має заплатити за свою агресію. Це має стати уроком для наступних поколінь російських політиків", – наголошує Давидюк.

Україні, вважає експерт, треба ухвалювати рішення, щоб завдати удар по самому Путіну. Експерт нагадує: Путін у фільмі, присвяченому річниці анексії Криму, підписується під тим, що він головний організатор окупації півострова.

Був схожий приклад, коли Саддам Хусейн анексував Кувейт і за це поплатився. Тому фільм про анексію Росією Криму – це явка з повинною. Не треба ворога абстрагувати. Потрібно називати прізвища і завдавати персональних ударів,
– говорить політолог.

Треба піднімати весь комплекс проблем, підкреслює Давидюк. Порушення прав людини в Криму – важлива, але не найголовніша проблема. Головне, що півострів окупований. А порушення прав – це наслідок окупації.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

З 6 по 9 березня у Міжнародному суді ООН в Гаазі, проходять слухання у справі "Україна проти Росії". Рішення про введення тимчасових заходів щодо Росії Міжнародний суд ООН винесе до кінця квітня.

Більш детально про суд в Гаазі читайте в матеріалі: Україна проти Росії: на що наша держава може розраховувати в Гаазькому суді?

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Володимир Путін Суд Україна - Росія Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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