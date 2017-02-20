Повернення Донбасу і Криму в Україну неминуче, – Ілларіонов

Колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов озвучив прогноз щодо повернення окупованого Криму Україні.

"І Донбас, і Крим є окупованими територіями. Їх повернення в Україну неминуче. Єдине, що ми знаємо точно, це те, що ці території повернуться до складу України", – сказав російський економіст в інтерв'ю "Апострофу".

Андрій Ілларіонов зазначив, що "практика" повернення окупованих територій була використана після закінчення Другої світової війни, коли одним з основних принципів міжнародного права був визнаний принцип непорушності кордонів і суверенітету.

На його думку, Україна поверне собі загарбані ворогом території, але це повернення відбудеться не за президентства Володимира Путіна.

"У справі повернення півострова мілітаризація Криму не має великого значення, оскільки повернення – це правове рішення. І це означає лише те, що величезні кошти, які зараз вкладені в мілітаризацію Криму, будівництво баз, укріплень, розміщення ракет і так далі – це все викинуті для російського бюджету гроші", – зазначив Ілларіонов.

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Не знаю, що українська влада з цим (мілітаризованим Кримом, – 24) робитиме, коли отримає ці території. У Москві тоді буде інший уряд, який по-іншому дивитиметься на навколишній світ. Майбутня Росія не становитиме загрози для України, і нормальні відносини між Україною і Росією будуть відновлені,

– додав він.

До слова, за словами екс-радника Путіна Андрія Ілларіонова, гібридна війна Росії проти України за 3,5 роки обійшлася у майже 150 мільярдів доларів.