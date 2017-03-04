Пожежники, лікарі чи поліція: кому довіряють українці (Інфографіка)

Три чверті українців із довірою ставляться до представників пожежно-рятувальної служби. А от до співробітників поліції – лише кожен другий.

Про це свідчать опитування, проведеного наприкінці 2016 року соціологічною групою "Рейтинг".

Серед лідерів довіри українців – представники пожежно-рятувальної служби (щоправда, на Сході їм довіряють лише 59%, в той час як на Заході та Півдні – понад 80%).

Зовсім трохи від пожежників відстає "швидка" – цій службі довіряє 74% українців, причому жінки довіряють більше за чоловіків, а респонденти з низьким рівнем доходу довіряють більше, аніж респонденти з високим рівнем доходу.

А от до інших представників медичної сфери рівень довіри значно нижчий. Так, лікарням довіряє 57% українців, причому різниця між жінками та чоловіками склала 11% (62 проти 51).

Схожі цифри довіри і до аптек – їм довіряє 55% опитаних.

А от найменше з екстрених служб українці довіряють поліції – лише 48%. Причому на Сході поліції довіряє лише 37%.