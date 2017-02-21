Праві сили в Україні обрали тактику зближення, – журналіст

Праві сили, зокрема партії "Правий сектор" та "Свобода" і Національний корпус "Азов", взяли курс на зближення, що незабаром може стати об'єднанням.

Про це заявив громадський активіст та головний редактор видання "Цензор.net" Юрій Бутусов в прямому ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною " на 24 Каналі.

Я думаю, що в них (представників правих сил – 24) поки що немає чіткого плану, стратегії, за яких вони б знали, як спільно покроково розвивати план дій. Думаю, що поки вони вирішили обрати тактику зближення. Спочатку вони наблизять свої акції, організаційні структури, знайдуть спільні погляди, сформують спільну програму дій. А вже після того вони будуть думати та говорити про об'єднання,

– вважає активіст.

За інформацією Бутусова, праві сили зроблять кроки для об'єднання найближчим часом – приблизно за два місяці.

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