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"Правий сектор" влаштував "прибирання" біля російського консульства в Одесі: з’явились фото

11:20, сьогодні 23122 Читать новость на русском
Квіти і плакати з-під посольства опинились на смітнику
Квіти і плакати з-під посольства опинились на смітнику / Facebook Сергія Стерненка

Радикали влаштували "генеральне прибирання" під консульством Російської Федерації в Одесі.

Про це у своєму Facebook написав лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко.

Спершу він показав, як виглядав своєрідний "меморіал" жертвам катастрофи російського Ту-154, що 25 грудня впав у Чорне море під стінами консульства РФ в Одесі.

А пізніше продемонстрував, як його "вдосконалили" радикали.

На одному з фото видно, що всі квіти та таблички зі словами співчуття росіянам опинились на смітнику.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російський літак Ту-154, що летів в Сирію, зазнав катастрофи над Чорним морем неподалік від Сочі. На його борту перебували 84 пасажири – переважно військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю імені Александрова, які планували виступити з концертом в розбомбленому Алеппо, і 9 представників російських ЗМІ.

Дивіться також: Падіння російського літака: до посольства у Києві також зносять квіти і лампадки

Теги: Україна Одеса Падіння російського літака Ту-154 Правий сектор Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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