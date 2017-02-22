Президент озвучив, яка чимала сума піде на розробку і купівлю нового озброєння

Президент України Петро Порошенко повідомив, що у 2017-му році, на розробку і закупівлю нових зразків озброєння передбачено приблизно 9 мільярдів гривень.

Про це він повідомив на оперативних зборах керівництва Генштабу ЗСУ в Києві.

"У цьому році на розробку і закупівлю нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки передбачено виділити близько 9 млрд грн", – відзвітував Порошенко.

Цього року на розробку і закупівлю нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки передбачено виділити близько 9 млрд. грн. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 лютого 2017 р.

Президент не відкидає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою і напасти російські військові можуть не лише з території Росії, але й з території невизнаного Придністров’я.

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