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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Президент озвучив, яка чимала сума піде на розробку і купівлю нового озброєння

12:46, сьогодні 282 Читать новость на русском
Україна не економите грошей на оновлення озброєння цього року
Україна не економите грошей на оновлення озброєння цього року / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко повідомив, що у 2017-му році, на розробку і закупівлю нових зразків озброєння передбачено приблизно 9 мільярдів гривень.

Про це він повідомив на оперативних зборах керівництва Генштабу ЗСУ в Києві.

"У цьому році на розробку і закупівлю нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки передбачено виділити близько 9 млрд грн", – відзвітував Порошенко.

Президент не відкидає, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою і напасти російські військові можуть не лише з території Росії, але й з території невизнаного Придністров’я.

Читайте також: Порошенко розповів про стосунки України з Білим домом

Теги: Петро Порошенко Україна Політика Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 Канал
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