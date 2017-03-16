Порошенко увів у дію рішення РНБО про блокаду

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень з ОРДЛО.

Указ №62 президент підписав 16 березня – наступного дня після рішення РНБО.

Документ пропонує припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах зазначених областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер і надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями.

Крім того, уряд має забезпечити надійне функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексів України; силові структури повинні контролювати припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської; керівництво антитерористичної операції має вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.

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