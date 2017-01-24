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Президент-втікач не приїде на допит в ГПУ

12:45, сьогодні 119 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / korrespondent.net

Генеральна прокуратура України надіслала екс-президенту Віктору Януковичу дві повістки до суду. Проте на жодному зі слухань Янукович не буде присутнім.

Про це повідомляє ТАСС.

Замість Віктора Януковича на допит у Генрокуратуру 27 та 30 січня приїде його адвокат Віктор Сердюк. Він вважає, що в Україні життю його підзахисного загрожує небезпека.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко оголосив екс-президенту підозру під час засідання у "справі беркутівців". Згодом, Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство, яке у ГПУ пообіцяли завершити в лютому.

Читайте також: Суд в Англії завершив розгляд справи про "3-мільярдну позику Януковичу"

Нагадаємо, що президенту-втікачу закидають держзраду, пособництво в умисних діях для зміни території України і веденні агресивної війни з боку Росії. Нещодавно Генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив офіційний лист від секретаріату ООН, в якому екс-президент Віктор Янукович просить ввести війська Росії на територію України.

Теги: Політика Україна Віктор Янукович ГПУ Євромайдан
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