Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства

Новий склад Верховного суду обрано. Конкурс, який тривав вісім місяців, нарешті закінчився, і 120 новоспечених суддів за якийсь час стануть до роботи в найвищій судовій інстанції країни.

Президент Порошенко виявився дуже задоволеним тим, як пройшов сам відбір нових суддів до Верховного суду: "Навіть в усій Європі не можна знайти прикладу добору суддів з таким конкурентним конкурсом та з подібним впливом громадськості, як у нас в Україні. Більше того, в деяких країнах Євросоюзу бачимо навіть спроби законодавчої та виконавчої влади підім'яти під себе суддівську гілку. Отож, ми вправі пишатися нашим конкурсом, який в принципі може правити за взірець і для інших держав".

В дечому можна погодитись з президентом. До оновленого Верховного суду і справді потрапила частина нових і порядних людей, які раніше ніколи не одягали суддівської мантії. Але, на 80% оновлений Верховний суд все одно складається зі служителів Феміди, які раніше просто працювали в інших судових інстанціях.

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Безперечно, серед них теж є дрібка порядних суддів, які за всі ці роки дивом не піддалися корупційним спокусам чи адміністративному тиску. І саме вони пройшли за конкурсом. Наприклад, суддя-ветеран війни на Донбасі Олександр Мамалуй. Або суддя Вікторія Мацедонська, яка в часи Майдану відмовилась підтримати заборону мирних зборів громадян.

Але багато хто з вчорашніх суддів, які тепер працюватимуть у Верховному Суді так і чи інакше себе скомпрометували.

Наприклад, судді В’ячеслав Наставний та Сергій Слинько відомі своїми скандальними рішеннями ще з часів Януковича. Це саме вони засудили до довічного позбавлення волі та 13 років тюрми батька та сина Павличенків за начебто скоєне вбивство. Сам процес над Павличенками став одним з яскравих прикладів порушень принципів судочинства та суперечливого обвинувачення.

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Крім того, саме ці двоє суддів – Наставний та Слинько – дали чотири роки колонії Юрію Луценку за зловживання на посаді міністра внутрішніх справ. Режим Януковича тоді особливо і не приховував, що процес над Луценком – це політичне переслідування та вибіркове правосуддя. Тепер же судді, які виносили вирок по тій справі, пішли фактично на підвищення, перейшовши у Верховний суд. Хоч Громадська рада доброчесності, яка складається з активістів та журналістів, і рекомендувала кандидатури цих суддів зняти з конкурсу.

Тим не менше, Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка відбирала кандидатів до Верховного суду, персони Наставного та Слинька підтримала. Як підтримала ще цілу низку одіозних і скандальних служителів Феміди, які тепер вершитимуть правосуддя у найвищій судовій інстанції країни.

Зокрема, до Верховного суду також пройшов суддя Микола Лагнюк – власник численної нерухомості. В його маєтку крім величезного будинку з лазнею, альтанкою і господарськими спорудами, є навіть власна каплиця. Напевне, щоб берегтися духовно від спокус українського судочинства.

Або ж інша переможниця конкурсу – суддя Ольга Ступак, яка теж небідно живе в будинку майже на 400 квадратів з басейном. Не кажучи вже про автопарк з дорогих іномарок, на якому їздить родина судді.

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Пройшли до Верховного суду і служителі Феміди, які скандально "прославилися" у так званих справах Майдану. Наприклад, судді Лариса Мороз та Валентина Юрченко, які своїми рішеннями повернули на роботу колег-суддів, що виносили обвинувальні вироки протестувальникам під час Революції Гідності. Або ж суддя Ірина Саприкіна, яка заборонила мітинги під "Гостинним Двором" у Києві, коли його руйнували в часи Януковича.

Не знаю, як у президента, а у нас немає підстав пишатися такими результатами конкурсу. Тому що вірус корупції в судовій системі, це як чумна бацила – варто її занести в здорове середовище, і за якийсь час вся судова установа стає просякнута хабарництвом та поборами.

То ж на що може перетворитися оновлений Верховний суд незабаром через проходження туди великої групи скомпрометованих суддів? Наш прогноз невтішний. Але давайте звіримо його з реальністю згодом.