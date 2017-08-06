02:59
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, 5 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 23:00: Загибель Бережної. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
23:13, 5 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Програми Право на правду
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства

Право на правду 21:00, 5 серпня 201 Читать новость на русском

Новий склад Верховного суду обрано. Конкурс, який тривав вісім місяців, нарешті закінчився, і 120 новоспечених суддів за якийсь час стануть до роботи в найвищій судовій інстанції країни.

Президент Порошенко виявився дуже задоволеним тим, як пройшов сам відбір нових суддів до Верховного суду: "Навіть в усій Європі не можна знайти прикладу добору суддів з таким конкурентним конкурсом та з подібним впливом громадськості, як у нас в Україні. Більше того, в деяких країнах Євросоюзу бачимо навіть спроби законодавчої та виконавчої влади підім'яти під себе суддівську гілку. Отож, ми вправі пишатися нашим конкурсом, який в принципі може правити за взірець і для інших держав".

В дечому можна погодитись з президентом. До оновленого Верховного суду і справді потрапила частина нових і порядних людей, які раніше ніколи не одягали суддівської мантії. Але, на 80% оновлений Верховний суд все одно складається зі служителів Феміди, які раніше просто працювали в інших судових інстанціях.

Читайте також: Монарх Порошенко, у якого немає питань до своїх васалів з подвійним громадянством

Безперечно, серед них теж є дрібка порядних суддів, які за всі ці роки дивом не піддалися корупційним спокусам чи адміністративному тиску. І саме вони пройшли за конкурсом. Наприклад, суддя-ветеран війни на Донбасі Олександр Мамалуй. Або суддя Вікторія Мацедонська, яка в часи Майдану відмовилась підтримати заборону мирних зборів громадян.

Але багато хто з вчорашніх суддів, які тепер працюватимуть у Верховному Суді так і чи інакше себе скомпрометували.

Наприклад, судді В’ячеслав Наставний та Сергій Слинько відомі своїми скандальними рішеннями ще з часів Януковича. Це саме вони засудили до довічного позбавлення волі та 13 років тюрми батька та сина Павличенків за начебто скоєне вбивство. Сам процес над Павличенками став одним з яскравих прикладів порушень принципів судочинства та суперечливого обвинувачення.

Читайте також: Як Гройсман чемно послав ірландського перевізника Ryanair гостомельським лісом

Крім того, саме ці двоє суддів – Наставний та Слинько – дали чотири роки колонії Юрію Луценку за зловживання на посаді міністра внутрішніх справ. Режим Януковича тоді особливо і не приховував, що процес над Луценком – це політичне переслідування та вибіркове правосуддя. Тепер же судді, які виносили вирок по тій справі, пішли фактично на підвищення, перейшовши у Верховний суд. Хоч Громадська рада доброчесності, яка складається з активістів та журналістів, і рекомендувала кандидатури цих суддів зняти з конкурсу.

Тим не менше, Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка відбирала кандидатів до Верховного суду, персони Наставного та Слинька підтримала. Як підтримала ще цілу низку одіозних і скандальних служителів Феміди, які тепер вершитимуть правосуддя у найвищій судовій інстанції країни.

Зокрема, до Верховного суду також пройшов суддя Микола Лагнюк – власник численної нерухомості. В його маєтку крім величезного будинку з лазнею, альтанкою і господарськими спорудами, є навіть власна каплиця. Напевне, щоб берегтися духовно від спокус українського судочинства.

Або ж інша переможниця конкурсу – суддя Ольга Ступак, яка теж небідно живе в будинку майже на 400 квадратів з басейном. Не кажучи вже про автопарк з дорогих іномарок, на якому їздить родина судді.

Читайте також: Про молодих реформаторів, від яких тхне формаліном

Пройшли до Верховного суду і служителі Феміди, які скандально "прославилися" у так званих справах Майдану. Наприклад, судді Лариса Мороз та Валентина Юрченко, які своїми рішеннями повернули на роботу колег-суддів, що виносили обвинувальні вироки протестувальникам під час Революції Гідності. Або ж суддя Ірина Саприкіна, яка заборонила мітинги під "Гостинним Двором" у Києві, коли його руйнували в часи Януковича.

Не знаю, як у президента, а у нас немає підстав пишатися такими результатами конкурсу. Тому що вірус корупції в судовій системі, це як чумна бацила – варто її занести в здорове середовище, і за якийсь час вся судова установа стає просякнута хабарництвом та поборами.

То ж на що може перетворитися оновлений Верховний суд незабаром через проходження туди великої групи скомпрометованих суддів? Наш прогноз невтішний. Але давайте звіримо його з реальністю згодом.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Право на правду Судді Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
Новини за 5 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
5 серпня, 22:45 Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
Катерина Петренко 2719
Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО
5 серпня, 22:12 Головні новини 5 серпня: загинула Ірина Бережна, жорстоке вбивство бійця АТО
3068
Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
5 серпня, 22:05 Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
Злой Одессит 1230
Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства
5 серпня, 21:00 Про конкурс до Верховного суду та спокуси українського судочинства
Дмитро Гнап 201
В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
5 серпня, 19:00 В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
Блог Соцмережі 3037
Євросоюз надав Україні торговельні пільги
 6 червня , 18:04
Добравшись до пляжу, жахнувся, – журналіст показав фото набережної у Криму
 4 червня , 12:26
У США готується великий подарунок Путіну щодо України, – Atlantic Council
 5 липня , 09:53
Про литовські номери, що стали поперек горла президенту та його друзям
11 червня , 16:30
Черговий гучний провал СБУ: чим займаються спецслужби в час війни
10 червня , 20:30
Право на правду. Як Порошенко став ще на крок ближче до Януковича
 1 квітня , 18:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук