Прогноз погоди на 23 травня: Україну огорне літнє тепло і весняні дощі

Погода у вівторок, 23 травня, у всіх областях України буде теплою. Щоправда, в деяких регіонах прогнозуються дощі та грози.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Значна частина території України у вівторок перебуватиме серед ясного неба та сонця, максимум білі хмарки. А ось на заході та в Криму можливі короткочасні грозові дощі. Ці дощі вже пізно ввечері досягнуть Північної частини України, Житомирщини та Київщини", – мовиться у повідомленні синоптика.
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Діденко зазначила, шо середня температура повітря в Україні становитиме +19+23 градуси, місцями на півночі та заході до +23+25 градусів.
У Києві 23 травня – майже літо. Очікується суха сонячна погода впродовж дня, максимально у столиці близько +23 градусів. Проте ввечері може пройти дощ з грозою.
Прогноз погоди на вівторок, 23 травня, у містах України:
Ужгород – +20 – +22
Львів – +20 – +22
Івано-Франківськ – +20 – +22
Тернопіль – +20 – +22
Чернівці – +20 – +22
Хмельницький – +20 – +22
Луцьк – +20 – +22
Рівне – +20 – +22
Житомир– +20 – +22
Вінниця – +20 – +22
Одеса – +20– +22
Миколаїв – +20 – +22
Херсон – +18 – +20
Сімферополь – +20 – +22
Кропивницький – +18 – +20
Черкаси – +20 – +22
Чернігів – +20 – +22
Суми – +19 – +21
Полтава – +18 – +20
Дніпро – +19 – +21
Запоріжжя – +18 – +20
Донецьк – +18 – +20
Луганськ – +17 – +19
Харків – +19 – +21
Київ – +20 – +22
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 23 травня