Прогноз погоди на 23 травня: Україну огорне літнє тепло і весняні дощі

Погода у вівторок, 23 травня, у всіх областях України буде теплою. Щоправда, в деяких регіонах прогнозуються дощі та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Значна частина території України у вівторок перебуватиме серед ясного неба та сонця, максимум білі хмарки. А ось на заході та в Криму можливі короткочасні грозові дощі. Ці дощі вже пізно ввечері досягнуть Північної частини України, Житомирщини та Київщини", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Діденко зазначила, шо середня температура повітря в Україні становитиме +19+23 градуси, місцями на півночі та заході до +23+25 градусів.

У Києві 23 травня – майже літо. Очікується суха сонячна погода впродовж дня, максимально у столиці близько +23 градусів. Проте ввечері може пройти дощ з грозою.

Прогноз погоди на вівторок, 23 травня, у містах України:

Ужгород – +20 – +22

Львів – +20 – +22

Івано-Франківськ – +20 – +22

Тернопіль – +20 – +22

Чернівці – +20 – +22

Хмельницький – +20 – +22

Луцьк – +20 – +22

Рівне – +20 – +22

Житомир– +20 – +22

Вінниця – +20 – +22

Одеса – +20– +22

Миколаїв – +20 – +22

Херсон – +18 – +20

Сімферополь – +20 – +22

Кропивницький – +18 – +20

Черкаси – +20 – +22

Чернігів – +20 – +22

Суми – +19 – +21

Полтава – +18 – +20

Дніпро – +19 – +21

Запоріжжя – +18 – +20

Донецьк – +18 – +20

Луганськ – +17 – +19

Харків – +19 – +21

Київ – +20 – +22

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 23 травня