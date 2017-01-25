Проти Сущенка продовжують фабрикувати справу в Москві

Лефортовський райсуд Москви продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенко до 30 квітня.

Адвокати просили змінити запобіжний захід, аби Сущенка відпустили із СІЗО та відправили під домашній арешт з перебуванням у консульському готелі. Проте судді рішення так і не ухвалили, залишивши журналіста за ґратами.

Суд закончился. Роману Сущенко продлён срок содержания под стражей ещё на три месяца, до 30 апреля 2017 года. — Mark Feygin (@mark_feygin) 25 января 2017 г.

За словами Сущенка, він почувається добре і впевнений у позитивному перебігу справи.

Зі мною все добре. Я почуваюся нормально. Минулого тижня я отримав листа від Президента України та міністра закордонних справ Клімкіна. Він (лист – 24) вселив в мене надію на оптимістичне рішення в майбутньому,

– розповів Сущенко.

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Зазначимо, раніше російський суд продовжив термін утримання українця під вартою до кінця січня 2017 року.



Журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка ФСБ Росії затримала в Москві наприкніці вересня. Проти нього фабрикують звинувачення в шпигунстві.