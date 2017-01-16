Прямий поїзд з’єднає Україну зі ще однією європейською країною

У цьому році мають запустити поїзд до Угорщини. Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Це він сказав в ефірі espreso.tv.

Крім того, у Міністерстві інфраструктури вивчають можливість запуску потяга з України до Словаччину.

"Зараз розглядається новий напрям до Польщі. Крім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачево-Будапешт. Це теж потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо напрямок на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "Поїзд номер 1" у нас був на Москву, але повинен бути на Європу. І ми боремося за це", – наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" планує запустити поїзд до польського міста Хелм в короткостроковій перспективі. 23 грудня курсує Інтерсіті з Києва через Львів до польського Перемишля.