Психолог оцінив характер і вчинки Савченко

Народний депутат України Надія Савченко є особистістю, яка відчуває нетерпимість до будь-якого контролю зі сторони, її важко змусити грати за своїми правилами.

Таку думку висловив психолог Валентин Кім, який проаналізував жести і міміку політика, повідомляє "Обозреватель".

Надія Савченко – людина, яка прагне у всьому дотримуватися своєї точки зору, спиратися на власні емоції і почуття. Їй важко в будь-якій системі, в якій би вона не опинилася. Завдяки цьому і стала у нас героїнею. Коли ми побачили, як вона вела себе в полоні, не підкорялася вимогам, нормам російського законодавства, і наскільки вона взагалі вибивалася із сценарію поведінки полоненого, нас це підкупило. Але для неї це природно. Коли вона потрапила сюди, точно так само вибилася з інших норм, але вже з наших. Питання навіть не в тому, що Савченко така погана. Просто в різних ситуаціях ми її по-різному сприймаємо,

– пояснив психолог.

Він зазначив, що Савченко має дуже сильний пробивний характер.

"Якщо подивитися на її біографічний шлях, вона двічі вилітала з інституту. Це говорить про те, що їй важко в системі... Але двічі вступала. У неї дуже сильний пробивний характер. Вона була першою жінкою, яка поїхала до Іраку з нашим військовим контингентом, у піхоті служила. Знову ж таки, як вона в полон потрапила: вона кинулася рятувати своїх з полону. Порушила наказ командира, вирушила туди, де вже постраждали інші люди, і там її, природно, забрали в полон. Її міміка, поведінка видають натуру досить цільну, але таку, що відкидає будь-який спосіб контролю. Вона не здатна підкоряться чиїмось правилами", – підсумував психолог.

Читайте також: Савченко завербували в Росії, а її голодування – фальшиве, – Чорновіл