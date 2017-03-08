Путін ледь не заплакав і зачитав жінкам вірш

Президент Росії Володимир Путін вирішив неординарним чином привітати російських осіб жіночої статі з 8 березня.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Кремля.
На кадрах видно, як господар Росії намагається справити враження на своїх жінок.
Зокрема, він ледь не зі сльозами на очах прочитав вірш відомого поета Костянтина Бальмонта.
Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Крім того, російський президент додав, що "жінка – джерело нашого власного життя та її продовження в дітях".
Чи сподобалось таке привітання жителям Росії, поки невідомо.
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