Путін обговорить з Макроном Україну під час свого візиту у Францію

Президент Росії Володимир Путін 29 травня відвідає Париж, де зустрінеться з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Голови держав обговорять, зокрема, координації зусиль у боротьбі з тероризмом, ситуацію у Сирії та Україні. Про це повідомила прес-служба президента РФ.

Зазначається, що президенти планують також обговорити стан і перспективи розвитку російсько-французьких відносин в політичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах.

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Путін та Макрон спільно відкриють підготовлену у Версалі виставку, присвячену 300-річчю поїздки Петра I до Франції.