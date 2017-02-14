Путін програв, – російський політолог

Президент Росії Володимир Путін втратив Україну, втрачає Білорусь, і згодом у нього почнуться труднощі з Казахстаном.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орешкін у своїй статті, опублікованій на "Обозревателі".

За його словами, найближчим часом Росія не поверне Україні Крим через те, що для Путіна це означатиме політичну смерть. Глава Кремля намагатиметься окуповані території Донбасу повернути Україні, але так, щоб це виглядало як геополітична перемога Путіна.

"Так ось Росія зараз щорічно вливає близько 100 мільярдів рублів у Крим і все одно життя не змінюється на краще. Радості з приводу "кримнаша" закінчуються, поліпшення не спостерігається, а проте півтора-два мільярди доларів з федерального бюджету ця територія вартує. А ще дорожче коштує Донбас", – зазначив політолог.

На думку експерта, Україні буде набагато важче жити з Донбасом, ніж без нього. Адже це буде великий удар по економічній та політичній сферах країни.

Орешкін додав, що виграшним для Путіна є сценарій, коли Крим залишається в Росії. Він впевнений, що український півострів залишиться окупованим на найближчі роки, "поки путінська система повністю не розвалиться".

Потім Крим сам буде вирішувати свою долю: залишитися в Росії, приєднатися до України або може навіть – до Туреччини, як би прикро Україні це не було. Але так влаштована територіальна структура сучасного світу. Розпадатися набагато легше, ніж об'єднуватися,

– пише автор у своїй статті.

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Дмитро Орешкін підкреслив, що політичний вплив Володимира Путіна досить швидко зменшується і на наступну військову операцію у нього не вистачить ресурсів.

Україну Путін втратив, Сирією нічого не добився, відкусив шматочок від Грузії. Це ж дрібниці, хоч по телевізору говорять про інше. Якщо говорити про геополітику, то Путін в геополітичному сенсі програє,

– вважає російський політолог.

Експерт додав, що хоч це твердження виглядає й дивно, бо Крим глава Кремля "приєднав" до РФ, але Україну він втратив. Зараз Путін втрачає Білорусь, потім у нього будуть труднощі з Казахстаном.

"Путін вже зробив все, що міг. Тепер Росія буде отримувати плоди цих чудових діянь. Це – подальше падіння в ізоляцію, спад економіки. Реформ не передбачається, тому що це означає – зруйнувати ту вертикаль, на яку все спирається", – зазначив він.