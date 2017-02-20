Путін відреагував на смерть Чуркіна

Президент Росії Володимир Путін вражений втратою постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Про це розповів його голос Дмитро Пєсков, передають російські інформаційні агенції.

"Президент дізнався з глибокою скорботою про кончину Віталія Чуркіна. Голова держави високо цінував професіоналізм і дипломатичний талант Чуркіна", – наголосив він.

Також речник російського президента додав, що Путін висловив співчуття рідним і близьким, а також колективу МЗС Росії у зв'язку з такою трагедією.

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Нагадаємо, увечері 20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку відправився на той світ постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.



За інформацією американських ЗМІ, дипломат помер через проблеми з серцем.