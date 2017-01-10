Рабінович: через Міносвіти за два роки тільки 15% студентів отримуватимуть стипендії

Глава партії "За життя" Вадим Рабінович прокоментував зміни, які прийняло Міністерство освіти.

Народний депутат в ефірі одного з телеканалів заявив про те, що в країні різко зменшиться кількість студентів, які отримуватимуть стипендію.

З 2017 року Україна розділить стипендії на академічні та соціальні. Перші, за успіхи в навчанні, складуть до 2360 гривень, другі, 1100 гривень, отримають ті, хто живе в незабезпечених сім'ях.

"Закладена така система, що сьогодні максимум 50% студентів отримуватимуть стипендії. Але гірше інше: до 2019 року кількість стипендіатів має зменшитися до 15%", – коментував Вадим Рабінович рішення Міністерства освіти.

За словами лідера партії "За життя", це може привести до того, що талановиті діти з незабезпечених сімей не зможуть отримати вищу освіту.

"Сьогодні максимальна кількість українських хлопців і дівчат навчаються у Польщі, багато в Угорщині. Від нас йде найкращий, найсильніший потенціал. І наша влада цього не розуміє, – обурюється Вадим Рабінович, закликаючи студентів організовувати протести. – Дорогі студенти, не дивіться на це все спокійно, не давайте себе як баранів вести, куди вони хочуть. Формуйте групи, які, якщо треба, будуть виходити на вулиці, до Міністерства освіти!".