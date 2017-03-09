Рада може прийняти закон, який звільнить від відповідальності терористів та Януковича

Довічний дозвіл на затримання, строк досудового утримання з дванадцяти місяців до 18, та заочне вручення повістки через її оприлюднення у ЗМІ. А також можливість уникнення відповідальності за участі у війні на Донбасі на стороні бойовиків. Все це може стати нормою в Україні, якщо парламент ухвалить зміни до кримінального кодексу.

Законопроект про заочне засудження вже пройшов перше читання у парламенті.

Обговорили його і юристи-експерти на круглому столі "Реанімаційного пакету реформ". За їх словами, ці зміни мали б вдосконалювати процедуру заочного засудження, натомість правозахисники вважають, що ці норми повертають правосуддя до "радянських" стандартів і порушують права людей.

Якщо парламент наступного тижня почне розглядати в другому читанні і ухвалить в такому вигляді, тоді ми можемо сказати, що щонайменше 4 конституційні права громадян, які гарантовані Конституцією, вони будуть порушенні. І ми зобов’язані не допустити ухвалення цього закону,

– заявив експерт центру політично-правової реформи Олександр Банчук.

Та крім порушення прав людини, в тексті є пункти, через які злочинці зможуть уникати справедливого покарання. Співпраця терористів та злочинних груп зі слідством, може стати пом'якшуючою обставиною. В жодній європейській практиці, таких норм не має, кажуть експерти. І додають – цим можуть скористатись і Янукович і бойовики "Л/ДНР".

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