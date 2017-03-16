Рада схвалила закон про 75% української мови на телебаченні

Народні депутати прийняли у першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі.

За законопроект №5313 проголосували 244 депутати.

У документ ще внесуть деякі поправки, після чого відбудеться голосування в другому читанні.

Законопроект встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні. У тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних або регіональних каналів передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75%. Ці квоти стосуються проміжків часу між 7:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00. Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення квота становитиме 50% передач і фільмів державною мовою в тих же проміжках часу.

Крім того, у проект закону внесуть поправку, згідно з якою кримськотатарська мова матиме такі ж права на телеканалах, як і українська.

Нагадаємо, 8 листопада 2016 року набув чинності закон щодо частки пісень державною мовою в радіоефірі. Відповідно до закону, мовлення кожної телерадіокомпанії протягом доби на першому етапі має складатися не менше ніж на третину з українських пісень.