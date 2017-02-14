Радник Трампа пішов у відставку після контактів з російським послом

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку.

Про це повідомляє CNN.

Телеканал пов'язує відставку Флінна з тим фактом, що він "ввів в оману Адміністрацію Президента щодо зв'язків з російським послом в США", що робить його потенційно вразливим для шантажу з боку росіян.

До відставки Флінна напередодні закликали в Сенаті США після того, як з'ясувалося, що він збрехав віце-президенту Майку Пенсу та іншим високопоставленим чиновникам про свої контакти з російським послом в США Сергієм Кисляком.

У своїй заяві про звільнення Флінн написав, що "ненавмисно повідомив обраному віце-президенту та іншим неповну інформацію про свої телефонні розмови з російським послом".

Флінн додав, що приніс свої вибачення президенту США Дональда Трампа і віце-президенту Майку Пенсу.

Виконуючим обов'язки радника призначений генерал у відставці Кіт Келлог.

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