"Революція продовжується": в СБУ показали, як з Росії пробують розхитати ситуацію в Україні

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову представника так званої "ДНР" з представником російських спецслужб про дестабілізацію ситуацію в Україні під час відзначення річниці найкривавіших подій на Євромайдані.

Про це під час брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак.

СБУ перехопила розмову так званого офіційного представника так званого "МЗС ДНР" Костянтина Долгова з представником російських спецслужб Олександром Чуліндіним.

Грицак навмисне продиктував номер мобільного телефону цього громадянина РФ, зазначивши, що він може бути знайомим багатьом посадовим особам.

З аудіозапису чути про, що говорили ці двоє.

"Революція продовжується" – це основний посил. Коли там будуть відбуватись заходи, треба буде кількість збільшувати, до тисячі, до двох тисяч. Цю бульбашку треба роздувати і роздувати… якщо вони постояли біля чийогось дому, треба говорити, що вони вже там у нього вдома, висувають вимоги і так далі. Треба трохи людей обнадіяти, що продовжуються ця "революція гідності" – під цим кутом,

– наголошував представник російських спецслужб.

В свою чергу, голова СБУ зазначив, що в Україні є немало осіб, яким знайомий і голос, і номер цього громадянина Росії.

"На жаль, ми знаємо, що в Україні на сьогодні є багато людей, які обіймають посади і перебувають в дуже тісному контакті з паном Чуліндіним. Деякі з них за короткий період часу мають по 150 з’єднань з цим абонентом", – додав він.

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