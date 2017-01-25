Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі

З 1 січня цього року збір в Пенсійний Фонд за першу реєстрацію авто розраховуватиметься по-новому. Причина – зміна прожиткового мінімуму. Скільки тепер доведеться платити та чи доведеться сплачувати пенсійний збір при повторній реєстрації автівки – в матеріалі сайту "24".

Перша реєстрація транспортного засобу передбачає першу постановку на облік нового автомобіля в Сервісному центрі МВС або вживаного авто, яке раніше не було зареєстроване на території України. Відтак, машину вперше реєструють, як транспортний засіб, який має свого власника.

Перша реєстрація автівки

Крім витрат на послуги сервісного центру та бланки, при першій реєстрації власник автомобіля зобов'язаний сплатити збір у Пенсійний фонд. Автоюрист Богдан Глядик в коментарі сайту "24" пояснив: якщо авто ввозиться за кордону, з оціненої вартості автомобіля платиться акцизний збір, ввізне мито та ПДВ. Ця сума плюсується і таким чином визначається збір в Пенсійний Фонд. Якщо авто куплене в автосалоні, воно відповідно розмитнене, тому збір у ПФ вираховується лише від вартості автіки.

Що змінилося?

1 січня 2017 року встановлено новий прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1600 гривень. У зв’язку із цим змінені ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації транспортного засобу, відзначають у Головному сервісному центрі МВСВ.

Для визначення розміру ставки збору в ПФ всі транспортні засоби поділяються на 3 групи, залежно від їхньої вартості. Від групи, в яку потрапляє конкретний автомобіль, залежить ставка: 3%, 4% чи 5% від вартості авто.



Ставки збору в ПФ також залежать від "групи" автомобіля

Відтепер, якщо вартість транспортного засобу: не перевищує або дорівнює 264 000 гривень – сплачується 3 % (якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Від 264 000 до 464 000 гривень – 4 % (якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Більше ніж 464 000 гривень – 5 % (якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Відтак, при першій реєстрації транспортного засобу треба буде сплатити: "новий" збір у Пенсійний фонд, вартість спеціальної продукції (бланк та державний номер) та власне вартість послуги. Із документів з собою необхідно взяти договір купівлі-продажу автомобіля та паспорт.

Куди сплачувати пенсійний збір?

Пенсійний збір сплачується на рахунок Пенсійного фонду району, в якому зареєстровано територіальний сервісний центр або за місцем реєстрації юридичної особи.

Якщо авто звільнено від збору в ПФ?

Якщо нове легкове авто звільнено від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації, то вам потрібно звернутись до сервісного центру МВС, взявши з собою підтверджуючі документи, що це авто дійсно забезпечене згідно із законодавством для інвалідів.

Якщо ж ви здійснюєте перереєстрацію автівки – пенсійний збір знову платити не треба. У Головному сервісному центрі МВС пояснюють: пенсійний збір сплачується лише один раз при першій державній реєстрації транспортного засобу.

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