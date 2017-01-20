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РФ збирає нову дивізію на кордоні з Україною: опубліковано звіт перевірки

15:11, сьогодні 1751 Читать новость на русском
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ / ZN.ua

Російська Федерація 10 січня почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових.

Про це свідчать результати інспекції військових об’єктів на території Ростовської області РФ, яку Україна спільно з Канадою та Королівством Данія провели 16-19 січня, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Багатонаціональна інспекційна група підтвердила недотримання Російською Федерацією положень Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки, щодо надання інформації про військові сили всім державам-учасницям ОБСЄ.

Поблизу кордонів з Україною формується 150 мотострілкова дивізія, яка налічує більше 10 тисяч військовослужбовців. Зазначена інформація надана інспекційній групі представниками Міноборони Росії. Оприлюднена дата початку формування дивізії 10 січня 2017 року,
— сказано у повідомленні.

У відомстві наголосили, що це суперечить інформації, яку сама ж РФ надала державам-учасницям офіційною мережею ОБСЄ у листопаді 2016 року. Зокрема РФ повідомила, що не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 ВД-2011. Крім того, "порушено пункт 10.3.3 ВД-2011, в якому зазначається, що у випадку, коли така інформація не може бути представлена у щорічному обміні воєнною інформацією, ця інформація буде надаватися офіційною мережею ОБСЄ за 42 доби до такого збільшення чисельності особового складу або з початком такого збільшення".

Раніше повідомлялося, що представники України провели інспекцію прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів Збройних сил РФ. Інспекційна перевірка проходила з 16 по 19 січня.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Зброя Міністерство оборони України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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