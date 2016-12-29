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РНБО ввела додаткові санкції проти Росії

18:37, сьогодні 112 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / obozrevatel.com

Рада національної безпеки і оборони України вела додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Про це повідомили у прес-служби РНБО.

"У зв'язку з триваючою гібридної агресій РФ проти України РНБО ввела додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб держави-агресора", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Росії різко відповіли на заяву США про серйозні санкції

До слова, раніше капітан третього рангу ВМС США Гарі Табах заявив, що у США не розуміють, чому Україна досі не ввела санкції проти Росії.

Теги: Україна Політика
Джерело: 24 Канал
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