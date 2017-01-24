Росія формує потужну дивізію біля кордону з Україною

Неподалік від кордону з Україною Росія формує нову 10 тисячну дивізію.
Про це розповів т.в.о. начальника Управління верифікації Генштабу Міноборони ЗСУ полковник Владислав Пономарьов, повідомляє ЛІГА.net.
В результаті проведення інспекції встановлено, що на території Ростовської області формується 150-та мотострілецька дивізія. Наявність поблизу кордону з Україною цього формування в кількості 10,5 тисячі військовослужбовців не додає гарантій безпеки нашій державі, а навпаки, становить потенційну загрозу,
– сказав він.
За його словами, дивізію планують повністю сформувати до кінця 2017-го.
Також Пономарьов додав, що Росія згідно з Віденським документом повинна була б повідомити іншим країнам-учасницям про створення нового збройного формування. Проте вона цього не зробила.
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