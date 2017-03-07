Росія в Гаазі розповіла, звідки бойовики Донбасу взяли зброю

У вівторок, 7 березня, Росія під час розгляду позову України у Міжнародному суді ООН в Гаазі стверджує, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.

Про це у своєму виступі заявив глава департаменту МЗС Росії Ілля Рогачов, повідомляє "Еспресо".

Головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців (бойовиків) – це запаси радянських часів, що були на території України. Велика частина цих запасів була залишена в шахтах Донбасу. Значна частина була залишена українською армією, яка тікала,

– заявив Рогачов.

Водночас він не прокоментував докази України щодо використання бойовиками на Донбасі зброї, яка є лише у російської армії.

Російська сторона також стверджує, що причиною подій на Донбасі став "переворот" у Києві.

В лютому 2014 року в Києві відбувся насильницький переворот,

– заявив директор правового департаменту МЗС Росії Роман Колодкін.

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Він кілька разів повторив тезу про "кривавий переворот", "громадянську війну" та "повалення влади" в Україні.

Колодкін також сказав, що головною задачею української влади у 2014 році стало начебто позбавлення російської мови статусу офіційної.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Петро Порошенко доручив МЗС України передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.



6 березня у Міжнародному суді ООН, що в Гаазі, стартували слухання у справі "Україна проти Росії".