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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Російське МЗС зробило заяву щодо списків Савченко

23:15, сьогодні 193 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / РИА Новости

За словами офіційного представника Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, у списках полонених, які оприлюднила Надія Савченко, є чимало росіян, які вже давно були звільнені.

Про вона заявила під час брифінгу, повідомляє прес-служба російського відомства.

Захарова додала, що також у списках є вказані прізвища людей, ніяк не пов'язані з війною на сході України.

"За нашими даними, інформація Савченко носить дуже приблизний характер. У списках, які ми бачили, є чимало росіян, які вже давно були звільнені. Так само там були прізвища людей, чиї справи мають чисто кримінальна підставу і ніяк не пов'язані з ситуацією на Донбасі", – зазначила Марія Захарова.

Вона підкреслила, що за даними МЗС Росії утримуваних в Україні росіян не більше двох десятків.

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Нагадаємо, 10 січня депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР".

Публікація списку полонених викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Зокрема, серед родичів тих, чиї імена присутні в цьому переліку.

В СБУ розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".

Теги: Україна Політика Надія Савченко Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна-Росія
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