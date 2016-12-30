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Російські дипломати масово покидають США: з'явилося відео

15:12, сьогодні 5177 Читать новость на русском
Російське посольство у США
Російське посольство у США / Соцмережі

Російські дипломати вже покинули місце своєї роботи в США після запровадження проти них санкцій.

Про це написала та оприлюднила відео журналіст американського каналу Fox 5 Лорен Демарко.

На кадрах видно, як кілька фургонів без номерних знаків покидають російське посольство.

"Ціла низка фургонів/вантажівок без номерних знаків покидає російське посольство після оголошення адміністрацією Обами санкцій", – підписала журналістка допис.

Читайте також: Водочку неси, нас Обама вигнав: реакція соцмереж на вигнання російських дипломатів

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.

Теги: Політика Новини Росії США
Джерело: 24 Канал
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