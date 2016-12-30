Російські дипломати масово покидають США: з'явилося відео

Російські дипломати вже покинули місце своєї роботи в США після запровадження проти них санкцій.
Про це написала та оприлюднила відео журналіст американського каналу Fox 5 Лорен Демарко.
На кадрах видно, як кілька фургонів без номерних знаків покидають російське посольство.
"Ціла низка фургонів/вантажівок без номерних знаків покидає російське посольство після оголошення адміністрацією Обами санкцій", – підписала журналістка допис.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, США висилають з країни 35 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата.
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