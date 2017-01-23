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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські спецслужби намагаються ліквідувати українських політичних та громадських діячів

16:13, сьогодні 499 Читать новость на русском
Російські спецслужби намагаються ліквідувати українських політичних та громадських діячів

Після того, як було виявлено спробу замаху на народного депутата України Антона Геращенко, виявилося, що це не поодинокий випадок, коли російські спецслужби готували замах на українців зі сторони Росії.

Як повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, зараз працівники СБУ та Національної поліції розслідують випадки терористичної діяльності, організованої російськими спецслужбами на українській території. Про це йдеться в повідомлені РНБО.

Турчинов зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі.

Їх спецпідготовка та навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України,
– заявив Турчинов.

Секретар РНБО України підкреслив, що російські спецслужби ставлять завдання створеній мережі терористичних груп ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ "з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ".

За його словами, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності "повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну на центр світового тероризму".

Читайте також: Спецслужби Росії перейшли до політичного тероризму – Турчинов

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Олександр Турчинов РНБО
Джерело: 24 Канал
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