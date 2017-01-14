Російським військовим заборонили покидати Донбас, – розвідка

Російське окупаційне командування заборонило військовим виїжджати із зони бойових дій на сході України через неукомплектованість особового складу та упередження випадків дезертирства.

Про це повідомив прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Fcaebook.

"Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ЗС РФ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії", – йдеться у повідомленні.

В українській розвідці зазначили, що більшість бойовиків з числа місцевого населення не хочуть продовжувати контракти, а у військовослужбовців РФ – низькі морально-психологічні якості.

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