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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Російський дипломат поставив крапку щодо наступної участі Кремля у "Нормандському форматі"

12:01, сьогодні 6570 Читать новость на русском
Країни Нормандської четвірки
Країни Нормандської четвірки / Getty Images

Росія дала принципову згоду на зустріч у "Нормандському форматі", що відбудеться за участі очільників МЗС на полях G-20 у німецькому Бонні.

Таку заяву зробив посол Росії у Франції Олександр Орлов, передає "Інтерфакс-Україна".

"З боку французів і німців надійшла пропозиція про проведення чергової зустрічі міністрів закордонних справ, так званої "нормандської четвірки", на полях майбутньої конференції "Групи двадцяти" у Бонні", – зауважив дипломат.

За його словами, Росія дала на це свою принципову згоду, підкресливши при цьому нагальну необхідність досягнення конкретних результатів у плані безумовних виконань Мінських домовленостей.

Також Орлов додав, що Франція виступає за те, щоб "по-перше, зупинити нинішній спалах військових дій, а по-друге, підштовхнути сторони до виконання Мінських домовленостей".

Читайте також: Клімкін назвав дату, коли чекати найближчої зустрічі в "нормандському форматі"

Теги: Політика Україна-Росія Новини Росії Нормандський формат G20
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