Російський опозиціонер спрогнозував, коли РФ повністю розвалиться

Лідер російської опозиційної політичної партії "Західний Вибір" Костянтин Боровий переконаний, що сьогодні робить все, аби Росія перестала існувати, як держава.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Апостроф". Коментуючи те, що російське МЗС нещодавно згадало про існування Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, Боровий запевнив, що це "хитрий пропагандистський хід" і не більше.

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"Після того, як Росія перестала поважати міжнародні угоди, вона порушила, в тому числі, і цей документ. Думаю, що Україні будуть принесені вибачення, і почнеться відновлення нормальних відносин між Україною та новою Росією, де імперіалістів і чекістів не буде", – наголосив він.

За словами політика, зараз робиться все можливе для розпаду Росії, а ймовірність такого процесу – дуже велика.

Я сподіваюся, що це відбудеться за нашого життя, і Росія, до речі кажучи, принесе вибачення не тільки Україні, але і не забуде принести вибачення країнам Балтії за окупацію, яка тривала 40 років,

– заявив політик.