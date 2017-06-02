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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський опозиціонер спрогнозував, коли РФ повністю розвалиться

07:01, сьогодні 189 Читать новость на русском
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін / Gettyimages

Лідер російської опозиційної політичної партії "Західний Вибір" Костянтин Боровий переконаний, що сьогодні робить все, аби Росія перестала існувати, як держава.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Апостроф". Коментуючи те, що російське МЗС нещодавно згадало про існування Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, Боровий запевнив, що це "хитрий пропагандистський хід" і не більше.

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"Після того, як Росія перестала поважати міжнародні угоди, вона порушила, в тому числі, і цей документ. Думаю, що Україні будуть принесені вибачення, і почнеться відновлення нормальних відносин між Україною та новою Росією, де імперіалістів і чекістів не буде", – наголосив він.

За словами політика, зараз робиться все можливе для розпаду Росії, а ймовірність такого процесу – дуже велика.

Я сподіваюся, що це відбудеться за нашого життя, і Росія, до речі кажучи, принесе вибачення не тільки Україні, але і не забуде принести вибачення країнам Балтії за окупацію, яка тривала 40 років,
– заявив політик.

Теги: Україна Україна – Росія Новини Росії Політика Володимир Путін
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