Російський політолог назвав головну проблему Путіна у 2017 році

У наступному році проблема номер один для очільника Кремля Володимира Путіна – це вибори-2018.

Про це пише у своїй статті на НВ російський політолог Дмитро Орєшкін.



"Але йому (Путіну) потрібна не просто формальна перемога. Йому потрібно те, що можна буде подати як чесну, заслужену всенародну підтримку", – відзначає експерт.

За словами Орєшкіна, Путіну треба придумати для народу позитивні успіхи.

Йому потрібно мобілізувати населення, придумати нову сироватку активності і позитиву. Наскільки я розумію, за рахунок внутрішньої політики цього зробити не вдасться, тому що для цього просто немає об'єктивних передумов, а ось за рахунок зовнішньої можна: тут все залежить від того, як ситуацію подати по телевізору. А оскільки телевізор повністю під контролем, то будь-яку домовленість – , наприклад, з Японією з приводу Курильських островів – виставлятимуть, як величезну перемогу, – пише автор.

Експерт зазначає, що цей показаний успіх буде пов'язаний з Далеким Сходом.



"В Україні успіхів не виходить, спроби військовими засобами домогтися чогось занадто дорогі, тому доведеться шукати щось інше. Думаю, думки кремлівської адміністрації спрямовані на Далекий Схід – домовитися з Японією, отримати звідти гроші, піднести це як велику удачу, яка змусить виборців у 2018 році підтримати Володимира Путіна", – вважає Орєшкін.

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