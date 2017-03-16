Російський політолог розкрив новий сценарій Путіна щодо Донбасу

Після провалу плану "Новоросія" у Кремлі вигадали новий сценарій для окупованих територій.
Російський політолог Андрій Піонтковський пояснив, завдяки офіційному визнанню блокади ОРДЛО – тепер є всі підстави розглядати ці території, як тимчасово окуповані, так само, як і Крим, пише НВ.
"Для Путіна – це момент, коли він зрозумів, що операція "Новоросія" провалилася, а російське населення України не підтримує "русскій мір", українська армія стала досить дієздатною, основну частину країни неможливо захопити силою", – пише політолог.
Тож в таких умовах Кремль буде намагатися підтримувати окуповані території та ще більше підвищувати рівень воєнних провокацій.
Читайте також: Кравчук назвав важливу умову для повалення режиму Путіна
Починається третій етап путінського походу на Україну. Перший – спроба створення "Новоросії" – провалився, другий – заштовхнути "Л/ДНР" в Україну – теж провалився. І ось зараз третій етап – відверта підтримка цієї території, визнання суб'єктності, підвищення рівня воєнних провокацій,
– зазначає політолог.
Саме для цього Путін і намагається реанімувати "політичні трупи Януковича і Азарова". Адже Кремль буде стверджувати, що влада в Донецьку – є законною, а київська влада нібито отримали її в результаті військового перевороту.
Ось приблизно в таку гру буде грати Москва, вже відверто допомагаючи новим територіям, економічно і військово,
– додав він.