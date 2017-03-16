09:30
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 23:00: Аудитор НАБУ. Вибори у Нідерландах
Випуск новин
02:19, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Російський політолог розкрив новий сценарій Путіна щодо Донбасу

09:25, сьогодні 135 Читать новость на русском
Володимир Путін (Карикатура)
Володимир Путін (Карикатура) / Фото із соціальних мереж

Після провалу плану "Новоросія" у Кремлі вигадали новий сценарій для окупованих територій.

Російський політолог Андрій Піонтковський пояснив, завдяки офіційному визнанню блокади ОРДЛО – тепер є всі підстави розглядати ці території, як тимчасово окуповані, так само, як і Крим, пише НВ.

"Для Путіна – це момент, коли він зрозумів, що операція "Новоросія" провалилася, а російське населення України не підтримує "русскій мір", українська армія стала досить дієздатною, основну частину країни неможливо захопити силою", – пише політолог.

Тож в таких умовах Кремль буде намагатися підтримувати окуповані території та ще більше підвищувати рівень воєнних провокацій.

Читайте також: Кравчук назвав важливу умову для повалення режиму Путіна

Починається третій етап путінського походу на Україну. Перший – спроба створення "Новоросії" – провалився, другий – заштовхнути "Л/ДНР" в Україну – теж провалився. І ось зараз третій етап – відверта підтримка цієї території, визнання суб'єктності, підвищення рівня воєнних провокацій,
– зазначає політолог.

Саме для цього Путін і намагається реанімувати "політичні трупи Януковича і Азарова". Адже Кремль буде стверджувати, що влада в Донецьку – є законною, а київська влада нібито отримали її в результаті військового перевороту.

Ось приблизно в таку гру буде грати Москва, вже відверто допомагаючи новим територіям, економічно і військово,
– додав він.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Новини Росії Війна на Донбасі АТО Віктор Янукович
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Крым погружается в тотальную депрессию
сьогодні, 08:16 Крым погружается в тотальную депрессию
Злой Одессит 1812
Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
сьогодні, 03:36 Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
Блог Медіа 2611
Постись как Иисус
15 березня, 22:02 Постись как Иисус
Євген Клопотенко 1047
Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
15 березня, 21:37 Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
Дмитро Бобрицький 4492
15 березня, 20:05 "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки
Інна Жолобович 1228
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
На яких посадах жінки заробляють більше, ніж чоловіки
 6 березня , 16:22
Електронний квиток запровадять у громадському транспорті: Порошенко підписав закон
 6 лютого , 09:37
Курс валют на 16 березня: на валютному ринку спостерігається стабільність
 сьогодні , 08:30
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук